На Урале возбудили уголовное дело после смертельной драки

Нижние Серги, Свердловская область, , 17:30 — REGNUM В Нижних Сергах (Свердловская область) возбудили уголовное дело после драки, повлекшей за собой смерть мужчины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского СУ СК России.

Дело открыли по статье ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Представители следствия ссылаются на предварительные данные, полученные медэкспертом после вскрытия. Предполагается, что смерть произошла из-за сердечного заболевания, а не из-за полученных в ходе драки травм.

Отметим, произошедшее вызвало на Урале широкий резонанс. Поводом к этому стало то, что погибший оказался азербайджанцем. В СМИ даже прошли слухи о том, что после этого обстановка в Нижних Сергах якобы обострилась. Впрочем, глава города Валерий Еремеев уже официально это опроверг.

«Обстановка в городе спокойная, никто никого не боится. Никто не собирается, никого не караулит, ни за кем не бегает. Ситуация под контролем, своевременно были приняты меры дополнительного наблюдения за территорией города», — сказал мэр.

Глава азербайджанской диаспоры Шахин Шыхлински со своей стороны отметил, что речь идёт о бытовом конфликте. «Сидели в кафе, выпили, произошла ссора», — подчеркнул Шыхлински.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 июня в Нижних Сергах нашли тело умершего мужчины 1970 года рождения. Перед смертью человек ввязался в драку с мужчиной помладше. Поводом для конфликта стала личная неприязнь.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале силовики выясняют причины смерти участника драки