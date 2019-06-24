В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за пожаров

Москва, , 16:53 — REGNUM В Москве на 25 июня синоптики объявили «желтый» уровень опасности из-за вероятных пожаров. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает Гидрометцентр России.

С 15:00 25 июня до 15:00 27 июня в Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности. В регионе возможны природные пожары из-за сильной жары.

Уточняется, что местами пожарная опасность 4 класса.

Кроме того, в Московской области объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Пожарная опасность в района Подмосковья — 4 класса. При этом в Шатурском районе пожарная опасность 5 класса.

Стоит отметить, что ближе к концу этой недели в Московском регионе похолодает и пойдут сильные дожди.