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В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за пожаров

Общество

В области — «оранжевый» уровень погодной опасности

Москва, 24 июня 2019, 16:53 — REGNUM  В Москве на 25 июня синоптики объявили «желтый» уровень опасности из-за вероятных пожаров. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает Гидрометцентр России.

С 15:00 25 июня до 15:00 27 июня в Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности. В регионе возможны природные пожары из-за сильной жары.

Уточняется, что местами пожарная опасность 4 класса.

Кроме того, в Московской области объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Пожарная опасность в района Подмосковья — 4 класса. При этом в Шатурском районе пожарная опасность 5 класса.

Стоит отметить, что ближе к концу этой недели в Московском регионе похолодает и пойдут сильные дожди.

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