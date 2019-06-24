Без прорывов: почему нацпроект «Демография» не обеспечит роста населения

Москва, , 16:49 — REGNUM Нынешние объёмы финансирования национального проекта «Демография» из федеральных источников не обеспечивают прорыва в демографической политике РФ. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 24 июня было рассказано на пресс-конференции, посвящённой докладу Общественной палаты РФ «Демография-2024: как обеспечить устойчивый прирост численности населения».

«В соответствии с майским указом на повышение рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни, а следовательно, обеспечение естественного прироста населения страны в период до 2024 года направлены в первую очередь национальные проекты «Демография» и «Здравоохранение», — сообщили авторы доклада. — В паспорт национального проекта «Демография» включен целевой показатель суммарного коэффициента рождаемости (в 2024 году СКР = 1,7) и ожидаемая продолжительность здоровой жизни (в 2024 году 67 лет)».

Однако, как выяснили авторы доклада, в паспортах национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение» не обозначен их вклад в достижение демографических целей национального развития — обеспечение устойчивого и естественного прироста численности населения и повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет.

«Описания паспортов национальных проектов также не содержат обоснования эффективности, достаточности и необходимости предлагаемых мероприятий, — отметили авторы доклада. — А также их вклада в достижение целей и показателей выполнения задач национальных проектов. И, вероятнее всего, такая работа потребует дополнительных экономических расчётов и социологических исследований».

Требует отдельного рассмотрения, по мнению Общественной палаты РФ, и структура финансирования по двум первым федеральным проектам национального проекта «Демография».

"Анализ показывает, что примерно 90% финансовой поддержки семей ориентировано на поддержку первого и второго ребенка, а объём финансовой поддержки семей с тремя и более детьми, которые вносят существенный вклад в повышение рождаемости, не превышает 10%, — посетовали авторы доклада. — Для сравнения в странах с успешной демографической политикой на поддержку семей с тремя и более детьми направляется более 40% всего финансирования. Так, во Франции, где семьи с тремя и более детьми представляют не более одной пятой семей, получают денежную помощь объемом в 43% от всей помощи, выделяемой на детей. Как правило, они принадлежат к социальным категориям со скромными доходами, но их бюджет существенно увеличивается с увеличением количества детей. Именно поэтому французская система им выделяет около 46% от общей суммы всех пособий. Очевидно, что при нынешнем состоянии региональных бюджетов только обеспеченные регионы могут позволить самостоятельное финансирование дополнительного комплекса мер поддержки многодетных семей».

Авторы доклада подчеркнули, что для демографического прорыва нужны прорывные решения.

«Требуется увеличить объём инвестиций в семейную политику до 2,1% ВВП и поддержать многодетные семьи. Нынешние объёмы финансирования национального проекта «Демография» из федеральных источников не обеспечивают прорыва в демографической политике», — убеждена Общественная палата РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, выступая с докладом на Всероссийском конгрессе «Вектор «Детство — 2019», заявила, что Россия в настоящее время переживает непростой демографический период: на протяжении последних трёх лет смертность в РФ превышает рождаемость.

«Только за лето прошлого года в период неорганизованного отдыха мы потеряли 492 ребенка: 343 утонули, 41 погиб во время пожаров. По данным 73 субъектов РФ за 2018 год, 817 детей выпали из окон, 110 — со смертельным исходом. По данным Следственного комитета за 2018 год, несовершеннолетними совершено 788 суицидов. В результате преступлений погибли 2 750 детей», — констатировала Кузнецова.

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