Blizzard провела для сотрудников закрытую презентацию Diablo 4

Ирвайн, США, , 16:30 — REGNUM Blizzard провела для своих сотрудников закрытую презентацию предстоящей игры Diablo 4. Об этом сообщило французское издание Le Monde.

Кроме того, люди, работающие в компании, смогли увидеть вторую часть Overwatch. Ожидается, что обе эти игры поступят в продажу не ранее 2020 года.

Журналисты также рассказали о том, что в компании сейчас происходит реструктуризация, в рамках которой Blizzard уволила 30% сотрудников. Сейчас компания находится в ситуации, когда некоторые её громкие проекты завершают жизненный цикл, а другие не обеспечивают поступления необходимого объёма доходов.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Blizzard приняла решение закрыть проект шутера по Starcraft ради того, чтобы сконцентрировать ресурсы и силы на разработке Diablo 4 и Overwatch 2. Ожидается, что компания представит эти проекты на форуме BlizzCon 2019, который пройдёт в ноябре 2019 года.

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