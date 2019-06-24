В ростовских водоёмах купаться нельзя — Роспотребнадзор

Ростов-на-Дону, , 16:07 — REGNUM Почти во всех водоёмах, расположенных на территории Ростова-на-Дону, купаться нельзя. К такому выводу пришли специалисты, изучившие состав воды. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора, все пробы воды не соответствуют санитарным нормам.

Ростовские специалисты взяли пробы воды в районе городского пляжа и в районе Зелёного острова, из Темерника в районе пляжа «Дружба» и церкви Сурб-Хач, а также из «Ростовского моря», Голубого озера и карьера ТЭЦ-2. Результаты лабораторных исследований не порадовали. Так, в 93% пробах были обнаружены общие колиформные бактерии и термотолерантные колиформные бактерии. Кроме того, 50% проб не соответствовали гигиеническим нормативам по показателю — колифаги.

«Наибольшее микробное загрязнение воды было выявлено в в реке Дон в районе городского пляжа, в реке Темерник в районе зоны отдыха «Ростовское море» левый берег и в районе пляжа «Дружба» по улице Капустина», — уточнили в ведомстве.

При этом специалисты обратили внимание на то, что возбудители патогенных кишечных инфекций в воде обнаружены не были. В противном случае ведомство наложит запрет на использование водных объектов. Однако купаться в любых загрязнённых водоёмах специалисты не рекомендуют.