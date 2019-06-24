После 8 июля граждан России из Грузии смогут вывозить через РСО-Аланию

Москва, , 16:04 — REGNUM Российские авиакомпании смогут обеспечивать возвращение граждан России из Грузии и после 8 июля. Однако перевозки будут осуществляться только через единственный аэропорт на территории РФ, расположенный в Северной Осетии, а также через аэропорты Армении. Об этом заявил официальный представитель вице-премьера Максима Акимова.

«В настоящий момент компании информируют об этом своих клиентов. Все шесть отечественных перевозчиков, летающих в Грузию,… будут взаимодействовать друг с другом. Некоторые из них готовы вывезти россиян после 8 июля, но через аэропорты Армении и Северной Осетии», — цитирует представителя зампреда правительства РФ «Интерфакс».

Отмечено также, что всем пассажирам предложат поменять билеты на рейсы российских компаний на более ранние сроки без финансовых потерь.

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Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию. Такое решение было принято после событий, имевших место в ходе заседания Межпарламентской ассамблеи православия, которое проходило в Грузии 20 июня.

Мероприятие было сорвано из-за того, что депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов, возглавляющий эту организацию, занял кресло спикера грузинского законодательного органа. После раздутого оппозиционными партиями из-за этого скандала в Тбилиси начались беспорядки.

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