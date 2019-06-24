Понедельник, 24 Июня 2019 года
16:21:24 МСК

Порошенко подтвердил, что владеет телеканалом «Прямой» — СМИ

Общество

Слухи о том, что собственником канала является Порошенко, ходили давно

Порошенко подтвердил, что владеет телеканалом «Прямой» — СМИ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Пётр Порошенко

Киев, 24 июня 2019, 16:04 — REGNUM  Экс-президент Украины Пётр Порошенко приехал на телеканал «Прямой» и успокоил коллектив, заявив, что не намерен продавать канал, сообщило 24 июня издание Strana.ua со ссылкой на собственные источники.

Участники встречи рассказали журналистам, что Порошенко поблагодарил коллектив телеканала за поддержку и заверил, что не будет продавать «Прямой» председателю объединения «Оппозиционная платформа — За жизнь!» Виктору Медведчуку.

«Главная тема встречи — успокоить коллектив и заверить, что канал не намерен менять собственника, и что информационная политика тоже не поменяется», — сообщил другой участник мероприятия.

Напомним, что номинальным собственником «Прямого» является бывший член «Партии регионов» Владимир Макеенко, однако многие СМИ сообщали, что канал принадлежит Петру Порошенко.

После проигрыша Порошенко на выборах, канал покинула часть коллектива во главе с руководителем «Прямого» Алексеем Семёновым.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы СМИ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить