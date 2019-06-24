Сепаратисты в Индонезии вербуют подростков в качестве солдат — СМИ

Джакарта, , 15:59 — REGNUM Группа сепаратистов Национальной освободительной армии Западного Папуа в Индонезии неоднократно вербовала подростков в качестве солдат для борьбы с индонезийскими военными, сообщает Sindonews.

Известно, что национальная освободительная армия Западного Папуа задокументировала формирование детской армии в качестве агитации.

«Эти дети автоматически становятся бойцами и противниками индонезийских военных», — заявил Себби Самбом, представитель Национальной освободительной армии Западного Папуа.

По его словам, около десятка детей-солдат в возрасте от 15 до 18 лет в настоящее время сражаются в различных регионах Папуа.

Согласно данным рабочей группы ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, 18 лет — это минимальный возраст для вербовки и использования детей в военных действиях. В то время как использование детей в возрасте 15 лет в качестве солдат оценивается международным уголовным судом как военное преступление.

Крис Уилсон, старший преподаватель Оклендского университета в Новой Зеландии, специализирующийся на терроризме и конфликтах в Индонезии, отметил, что использование детей-солдат только продлит насилие в Папуа.

«Им будет очень трудно реинтегрироваться в сообщество, когда они были вовлечены в настоящее насилие того времени», — заявил Крис Уилсон.

Сепаратисты борются с индонезийскими вооруженными силами и пытаются провозгласить независимость Западного Папуа от Индонезии.

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