Понедельник, 24 Июня 2019 года
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В Угледаре началась забастовка шахтёров

Общество

Рабочие отказываются спускаться в шахту

Угледар, Украина, 24 июня 2019, 15:55 — REGNUM  В городе Угледар, что на подконтрольной Украине территории Донбасса, началась забастовка шахтёров, заявил 24 июня председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в социальной сети Facebook.

«Сегодня, 24 июня, председатель первичной профсоюзной организации НПГУ ГП ШУ «Южнодонбасское №1» Евгений Марусенко сообщил, что горняки продолжают акцию протеста и отказываются спускаться в шахту. На предприятии остановлена добыча угля и его отгрузки», — рассказал он.

Протестующие требуют выплатить им положенную зарплату и вернуть предприятию 200 млн гривен за поставленное ранее топливо.

«Сейчас шахта работает в режиме поддержания жизнеобеспечения (проветривание, откачка воды и контроль за рудничной атмосферой)», — добавил Волынец.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Львовской области шахтёры перекрыли международную трассу в направлении Польши с требованием выплатить зарплату за три месяца.

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Социально-экономический кризис на Украине
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