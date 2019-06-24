Шесть станций метро введут в Москве до конца 2019 года

Москва, , 15:21 — REGNUM В Москве планируется ввести шесть новых станций метро до конца 2019 года, сообщил журналистам 24 июня глава департамента строительства столицы Андрей Бочкарёв.

В планах ввод станций Некрасовской линии: «Нижегородская», «Стахановская», «Окская», «Юго-Восточная». Также появятся две станции Большой кольцевой линии (БКЛ) — «Авиамоторная» и «Лефортово».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в 2019 году введены в эксплуатацию восемь новых станций метрополитена — два участка по четыре станции. В начале июня начали обслуживание пассажиров первые станции Некрасовской линии. 20 июня появилось южное продолжение у Сокольнической линии.