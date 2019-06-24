Понедельник, 24 Июня 2019 года
15:30:07 МСК

Шесть станций метро введут в Москве до конца 2019 года

Общество

Четыре станции Некрасовской линии и две — БКЛ

Шесть станций метро введут в Москве до конца 2019 года
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Платформа метро

Москва, 24 июня 2019, 15:21 — REGNUM  В Москве планируется ввести шесть новых станций метро до конца 2019 года, сообщил журналистам 24 июня глава департамента строительства столицы Андрей Бочкарёв.

В планах ввод станций Некрасовской линии: «Нижегородская», «Стахановская», «Окская», «Юго-Восточная». Также появятся две станции Большой кольцевой линии (БКЛ) — «Авиамоторная» и «Лефортово».

Читайте также: Зачем Собянин провёл метро по пустырям?

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в 2019 году введены в эксплуатацию восемь новых станций метрополитена — два участка по четыре станции. В начале июня начали обслуживание пассажиров первые станции Некрасовской линии. 20 июня появилось южное продолжение у Сокольнической линии.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Строительство метрополитена
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить