Владелец «Собрания» Якобашвили отреагировал на обыски в музее

Париж, , 15:20 — REGNUM Участник списка Forbes, бизнесмен Давид Якобашвили прокомментировал ситуацию с обыском в принадлежащем ему московском музее «Собрание». Предприниматель заявил, что не планирует возвращаться в Россию из-за рубежа.

Якобашвили уточнил, что не был на родине с марта и не планировал в ближайшее время поездку в РФ. Тем более возвращение невозможно, «пока с этим делом не разберутся», заявил он ВВС, говоря о следственных действиях в музее.

«Неадекватные вещи творятся», — подчеркнул бизнесмен.

В беседе с РБК предприниматель подтвердил, что не собирался ехать в Россию, однако «никуда не сбегал», как это было подано в СМИ. «Когда сбегу, я скажу», — добавил Якобашвили.

Ранее издание сообщило обысках ФСБ в музее «Собрание». По данным источников, обыски связаны с уголовным делом, возбужденным по жалобе бывшего бизнес-партнера Якобашвили Бориса Минахи.