Министр здравоохранения Франции о надвигающейся жаре: «Всё готово»

Париж, , 15:18 — REGNUM Министр здравоохранения Франции Аньес Бузин заявила, что правительство приняло необходимые меры для борьбы с сильной жарой, которая, как ожидается, обрушится на страну на этой неделе, сообщает Le Figaro.

Ранее метеорологическая служба Météo France объявила о «необычайно сильной и ранней жаре во Франции». Температура воздуха может достигать от 35 до 40 °C в большинстве регионов.

Аньес Бузин заявила, что организовала подготовительную встречу со всеми соответствующими министерствами. По ее словам, правительство также выделило 15 млн евро больницам для набора дополнительного медперсонала во время летних каникул.

«Всё готово. Главное управление труда посылает инструкции, министерство спорта сдвигает графики соревнований. Одним словом, все организовано», — заявила министр, не исключая возможных случаев летальных исходов в связи с повышением температуры воздуха.

Ежедневно около 17 часов министерство будет сообщать о ситуации.

«Если будет целесообразно держать детей дома 27 и 28 июня — четверг может стать пиком жары, — мы дадим соответствующие инструкции. На данный момент это не планируется», — добавила министр здравоохранения Франции.

Кроме того, в строительном секторе, компаниям рекомендуют поменять график работы и предоставлять по крайней мере три литра пресной воды в день каждому работнику.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее префектура Иль-де-Франс решила активировать «3-й уровень ведомственного плана управления в период сильной жары в Париже». Ожидается, что жара во Франции продлится пять-семь дней, начиная с 24 июня.

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