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В Ярославле изменят правила застройки центра города

Общество

Он будет выделен в отдельную зону

В Ярославле изменят правила застройки центра города
Ярославль

Ярославль, 24 июня 2019, 15:11 — REGNUM  Мэрия Ярославля планирует внести изменения в правила землепользования и застройки города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самой мэрии.

Городские власти планируют создать две новые зоны: «Зона центра города Ярославля» (Ц.1) и «Зона историко-культурных комплексов (Ц.2)». «Зона центра города Ярославля» будет ограничена Волжской набережной, Октябрьской площадью, улицами Республиканской, Салтыкова-Щедрина, Чайковского и Которосльной набережной.

Сейчас центр Ярославля является общественно-деловой зоной. В основном власти планируют сохранить регламенты этой зоны, но учесть ограничения, которые накладывают регламенты достопримечательного места «Исторический центр города Ярославля».

«В исторической части города, в зоне ЮНЕСКО много ограничений и существуют исторические объекты, например жилые дома, этажностью 1−2 этажа. Таких видов нет в основном регламенте общественно-деловой зоны, что создает большие проблемы при ремонте или реставрации исторических зданий. В связи с эти принято решение добавить в Правила зону центра города Ярославля, в которой виды объектов и их параметры не будут противоречить ограничениям, установленным законодательством по сохранению историко-культурного наследия. За основу взят градостроительный регламент общественно-деловой зоны с исключением высотных домов. Жилые дома до 4-х этажей, преобладающие в центральной части города, внесены в основные виды разрешенного использования», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов.

Кроме того, в правила вводится «Зона историко-культурных комплексов». Этим статусом предлагается наделить Петропавловский парк, усадьбу Коковцевых, Толгский монастырь. В мэрии говорят, что виды разрешенного использования в этих местах будут приняты «по фактическому использованию территорий».

Проект правил будет размещен на официальном портале мэрии города Ярославля. После публичных слушаний изменения должен принять муниципалитет.

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