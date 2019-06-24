Жители «христианской Мекки» в Эфиопии выступили против строительства мечети

Аксум, Эфиопия, , 15:02 — REGNUM В ответ на попытки мусульманских религиозных групп построить в христианском центре Эфиопии, городе Аксум, мечеть, местные христианские активисты выразили резкое недовольство. Они добавили, что «скорее умрут», чем допустят строительства мечети в святом для христиан месте, передает ВВС Africa.

«Аксум — наша Мекка», — заявил священник Годефа Мерха, который считает, что так же, как церкви запрещены в священном месте мусульман, мечети не могут существовать в Аксуме, христианском религиозном центре Эфиопии.

«Аксум — это святое место. Это — город-монастырь», — добавил Годефа, заместитель главы церкви Аксума «Богоматерь Сионская».

«Если кто-то придет и построит мечеть, мы все погибнем. Это никогда не разрешалось, и мы не позволим этому произойти на нашем веку», — заявил священник из церкви «Наша Дева Мария».

В то же время мусульмане Аксума сплачиваются под лозунгом «Справедливость для мусульман-аксумитов», требуя права на строительство мечети в городе.

Мусульмане составляют около 10% населения Аксума, насчитывающего около 73 тысяч жителей, 85% из них являются православными христианами, остальные 5% принадлежат к другим христианским конфессиям. Многие мусульмане жалуются на то, что им «приходится молиться на улице».

«У нас 13 временных мечетей. В пятницу, если они (некоторые христиане) слышат нас через громкоговорители, они говорят, что мы клевещем на святую Марию», — заявил мусульманин из Аксума Абду Мохаммед Али.

Представители городской администрации отказались от комментирования ситуации, за исключением заявления о том, что последователи двух конфессий мирно сосуществуют.