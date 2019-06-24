Школьник, набравший высший балл ЕГЭ, ответил на вопросы Голиковой

Москва, , 14:53 — REGNUM Учащийся из Тульской области Даниил Дрябин, набравший 100 баллов по каждому из сдаваемых им экзаменов не считает свой результат уникальным. Об этом он сообщил 24 июня, выступая на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам выпускника, вопросы были ожидаемые, а его результат не следует считать чем-то сверхъестественным. Даниил рассказал, что знает много школьников, которые сдали экзамены на 99 баллов, то есть уступили ему только потому, что им не хватило немного внимательности или удачи.

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, участвующая в пресс-конференции, поинтересовалась у выпускника, какой из предметов был самым сложным, и уточнила, не прибегала ли его семья к услугам репетиторов.

«Довольно непростым был русский язык, но я всё равно отмечу математику. Чтобы хорошо выступить на экзаменах надо учиться в школе. Некоторую базу по предметам знать и уделять внимание по подготовке в науках, которые интересуют в будущем. Я прибегал к помощи репетитора только по русскому языку. Можно обращаться к репетирам, чтобы понять школьный курс, но натаскивать именно к ЕГЭ бессмысленно», — сказал Дрябин.

Как сообщало ИА REGNUM, наиболее популярными предметами ЕГЭ в 2019 году стали обществознание, которое сдавали 315 тысячи человек, физика — 139 тысячи человек, биология — 124 тысячи граждан.