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Blizzard запустит отдельный сервер WoW Classic для русскоязычных геймеров

Общество

Разработчики решили сделать для них исключение

Ирвайн, США, 24 июня 2019, 14:36 — REGNUM  Для русскоязычных геймеров будет запущен отдельный сервер классической версии многопользовательской онлайн-игры World of Warcraft. Соответствующее объявление компания Blizzard сделала на своём форуме.

Разработчики отметили, что они не будут запускать в ЕС отдельные серверы для носителей разных языков, однако для русскоязычной аудитории будет сделано исключение из-за кириллицы. Таким образом, компания выпустит отдельный клиент, подобным образом она поступила, когда в 2007 году вышло дополнение The Burning Crusade к World of Warcraft.

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Напомним, World of Warcraft Classic будет представлять собой современную версию игры, которая была выпущена в 2004 году. Российские поклонники смогут начать играть в неё 27 августа 2019 года.

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