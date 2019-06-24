Blizzard запустит отдельный сервер WoW Classic для русскоязычных геймеров

Ирвайн, США, , 14:36 — REGNUM Для русскоязычных геймеров будет запущен отдельный сервер классической версии многопользовательской онлайн-игры World of Warcraft. Соответствующее объявление компания Blizzard сделала на своём форуме.

Разработчики отметили, что они не будут запускать в ЕС отдельные серверы для носителей разных языков, однако для русскоязычной аудитории будет сделано исключение из-за кириллицы. Таким образом, компания выпустит отдельный клиент, подобным образом она поступила, когда в 2007 году вышло дополнение The Burning Crusade к World of Warcraft.

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Напомним, World of Warcraft Classic будет представлять собой современную версию игры, которая была выпущена в 2004 году. Российские поклонники смогут начать играть в неё 27 августа 2019 года.

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