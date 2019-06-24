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Авиакомпания из Казахстана планирует запустить авиарейс Нур-Султан — Москва

Общество

Время в пути составит 3 часа 20 минут

Нур-Султан, 24 июня 2019, 14:13 — REGNUM  Казахстанская авиакомпания SCAT 6 июля планирует открыть новый ежедневный авиарейс Нур-Султан — Москва, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

В компании отметили, что рейс имеет удобный график для пересадки на другие рейсы по различным направлениям, в том числе Нур-Султан — Улан-Батор и Нур-Султан — Душанбе. Рейс будет выполняться на самолете Boeing-737. Время в пути составит 3 часа 20 минут.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня заместитель министра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Берик Камалиев заявил, что авиакомпания SCAT планирует открыть прямое авиасообщение Нур-Султан — Токио 6 июля.

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