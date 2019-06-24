В Петербурге осужден водитель, намеренно давивший людей «Газелью»

Санкт-Петербург, , 14:10 — REGNUM Житель Псковской области осужден за преднамеренный наезд на четырех мужчин в городе Ломоносов Петродворцового района Санкт-Петербурга в июне 2018 года. Один из сбитых им людей погиб на месте, остальные получили различные травмы. Преступление было зафиксировано камерами наблюдения и вызвало общественный резонанс.

Как сообщало ИА REGNUM, случившемуся 10 июня прошлого года предшествовал конфликт в пивном баре, участниками которого были обвиняемый, другие посетители и сотрудники бара. Затаив обиду на оппонентов, обвиняемый Ян Атрашкевич, 1984 года рождения, вышел из бара, в состоянии алкогольного опьянения сел за руль своего автомобиля ГАЗ (фургон), дождался, когда «обидчики» выйдут покурить и умышленно с целью убийства совершил наезд на четырех людей.

На видеозаписи хорошо видно, как грузовой автомобиль едет на спокойно стоящих у здания людей. После этого машина переехала двоих пострадавших и потащила их за собой. Злоумышленник был задержан и помещен в СИЗО. Сразу после задержания он не смог пояснить причину своих преступных действий.

Как сообщили 24 июня 2019 года в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, решением коллегии присяжных мужчина был признан виновным в покушении на убийство двух и более лиц и убийстве, совершенном общеопасным способом из хулиганских побуждений.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с ограничением свободы на 1,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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