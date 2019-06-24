Пункт пропуска в РСО-Алании на границе с Грузией работает в штатном режиме

Владикавказ, , 14:00 — REGNUM В Северной Осетии не наблюдается скопления машин на пункте пропуска «Верхний Ларс». Движение через границу в сторону Грузии и в обратном направлении осуществляется в штатном режиме. Такую информацию распространила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по РСО-Алании.

«Пункт пропуска Верхний Ларс работает в штатном режиме, очередей на въезд или выезд нет. Серьезного скопления грузового транспорта не наблюдается», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, после событий в Грузии 20 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию. Решение было вызвано осложнением ситуации в этой стране. Представители грузинской оппозиции сорвали заседание Межпарламентской ассамблеи православия из-за того, что возглавляющий эту организацию депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов во время мероприятия занял кресло спикера парламента Грузии.

Российской делегации пришлось под охраной покинуть Грузию. В столице республики начались беспорядки — оппозиция выводит людей на митинги, проводит акции протеста, требуя отставки высокопоставленных чиновников.

Напомним, международный автомобильный пункт пропуска «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе является единственным сухопутным пунктом пропуска из России в страны Закавказья.