В белорусских Горках передумали устанавливать памятную доску Петру I

Минск, , 13:59 — REGNUM В белорусском городе Горки (Могилёвская область) на улице Якубовского местные власти планировали установить памятную доску о пребывании российского императора Петра I. Однако затем отказались от этого намерения, пишут белорусские и польские издания.

О намерении местных властей открыть памятный знак о пребывании Петра I в городе Горки сообщило 19 июня издание horki.info. На следующий день оно подтвердило эту информацию: «В среду 26 июня в Горках откроют памятный знак о пребывании Петра I в нашем городе. Событие будет частью празднования 75-летия освобождения Горецкого района от немецко-фашистских захватчиков. Правда, российский император и освободители от нацизма стоят по разные стороны баррикад».

Затем провинциальное издание удалило упоминание об установке памятной доски из им же опубликованной программы мероприятий. Однако к созданию негативного восприятия этого пункта программы подключились СМИ Белоруссии и Польши, обслуживающие белорусских русофобствующих националистов.

«Власти Горок хотят открыть памятный знак императору-оккупанту» — проинформировало 24 июня издание naviny.by. «В Горках увековечат память об императоре, который воевал с белорусами» — сообщил польский ресурс «Хартия'97». Сообщения аналогичного содержания опубликовало около десятка белорусских и польских изданий.

Сегодня, 24 июня польское «Еврорадио» опубликовало сообщение «В Горках передумали ставить памятную доску Петру I». Приведён скриншот из социальных сетей, из которого следует, что зампред Могилёвского облисполкома Андрей Кунцевич опроверг ранее распространённую информацию об установке памятной доски: «Таких намерений у местных властей нет».