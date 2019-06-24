Многодетным семьям в Казахстане ежегодно планируют выделять 6 тыс. квартир

Нур-Султан, , 14:05 — REGNUM Многодетные семьи в Казахстане в течение семи лет ежегодно будут получать по 6 тыс. квартир, сообщили 24 июня в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

В министерстве уточнили, что ежегодно на строительство и приобретение арендного жилья регионам республике выделят 50 млрд тенге ($132 млн), а в течение семи лет — 350 млрд тенге ($956 млн).

В рамках программы «Нурлы жер» в Казахстане планируют строить 12−16 млн кв. метров жилья. Это позволит обеспечить жильем 650 тыс. семей, считают в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам пяти месяцев 2019 года в Казахстане сдали в эксплуатацию 4,6 млн кв. метров жилья или 40 546 жилищ. Темпы строительства жилья в 2019 году не изменились по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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