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«Вечный огонь» зажгли в Таллине возле Бронзового солдата

Общество

Но это была символическая однодневная акция

Таллин, 24 июня 2019, 13:49 — REGNUM  22 июня, в 78-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, на Военном кладбище в Таллине возле Бронзового солдата была установлена металлическая пятиконечная звезда с «вечным огнём». В этот день на кладбище побывали представители российского посольства и ветеранских организаций.

Памятник освободителям Таллина от немецко-фашистских захватчиков был установлен на площади Освободителей в 1947 году рядом с братской могилой 13 советских солдат, погибших при освобождении города. В 1964 году рядом с ним был зажжён Вечный огонь.

После объявления независимости Эстонии огонь был потушен. А в 2007 году памятник и захоронения красноармейцев были перенесены на Военное кладбище. Процесс переноса памятника сопровождался массовыми беспорядками.

Как сообщает издание postimees.ee, зажжение вечного огня на кладбище у Бронзового солдата оказалось разовой акцией — на следующий день звезды с огнём там уже не было.

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