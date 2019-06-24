Ростовскому музею «Самбекские высоты» переданы личные вещи павших солдат

Таганрог, Ростовская область, , 13:47 — REGNUM Фонды строящегося музея Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» в Ростовской области пополнили находки, сделанные добровольцами «Поискового движения России». Экспонатами станут предметы, найденные на рубежах Миус-фронта, а также под Смоленском и Воронежем, сообщает ИА REGNUM.

Принять первых посетителей народный военно-исторический музейный комплекс должен в 2020 году — в год 75-летия Победы. Среди 200 артефактов времён Великой Отечественной войны, найденных на полях сражений добровольцами «Поискового движения России», — личные вещи павших солдат — фляжки, котелки, портсигары, фронтовые письма и записки, техника, уникальные бронещиты, которые немецкие войска использовали на Миус-фронте, корпуса авиабомб.

По словам председателя Ростовского регионального отделения Общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» Владимира Щербанова, в настоящее время поисковые работы в Ростовской области ведутся на линии советской обороны в Родионово-Несветайском и Неклиновском районах.

ИА REGNUM напоминает, что «Поисковое движение России» является самой крупной организацией, занимающейся полевой и архивной поисковой работой. Движение объединяет более 42 тыс. поисковиков. За шесть лет работы движения были подняты останки более 120 тыс. солдат и офицеров, установлены более 6 тыс. имен и судеб защитников Отечества.