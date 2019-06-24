Без «корочки»: формула объёма бесплатных мест в вузах изменится

Москва, , 13:30 — REGNUM В прессе появились сообщения о том, что количество бюджетных мест в российских вузах уменьшится на 17% к 2024 году. При этом количество желающих получить высшее образование вырастет на 15%, поэтому шансы на то, что абитуриент сможет рассчитывать на бесплатное обучение в вузе, уменьшаются пропорционально, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Однако позже появилось опровержение от Госдумы. Вячеслав Никонов, депутат, возглавляющий комитет нижней палаты по образованию, заявил, что количество бюджетных мест в вузах уменьшаться не будет, но согласился с тем, что нужно менять заложенную в законодательстве формулу об объеме бесплатных мест для обучения, поскольку демографический вопрос не стоит на месте», — пояснила эксперт.

Высшее образование в России по-прежнему имеет больше ментальное и моральное значение, за исключением тех специальностей, где без академических знаний не обойтись — врачей, учителей, узкопрофильных специалистов. Нет никакой гарантии в том, что молодой человек со «свежим» высшим образованием найдет работу по специальности быстрее, чем его сверстник, без «корочки» об окончании вуза, но с опытом и меньшими зарплатными амбициями.

«Мир действительно меняется быстрее, чем реформируется система образования, и рынку занятости все больше требуются люди, способные быстрее обучаться, легче переключаться между задачами и быть открытыми новому. Этого современная российская система высшего образования пока учитывает очень мало», — считает Бодрова.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что в течение пяти лет количество бюджетных мест в вузах РФ сократится на 17%.

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