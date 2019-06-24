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«Талибан»* выдвинул ультиматум СМИ Афганистана

Общество

«Талибан» * – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Кабул, 24 июня 2019, 13:30 — REGNUM  Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выступили с угрозой в адрес СМИ Афганистана, об этом 24 июня сообщает Al Arabia.

Террористы недовольны тем, как афганские издания освещают борьбу правительственных войск с ними.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) дали неделю журналистам изданий Афганистана на то, чтобы прекратить неугодную им пропагандистскую кампанию.

Те СМИ, которые откажутся поступить в соответствии с угрозами боевиков, будут считаться врагами, а значит их жизнь не будет находиться в безопасности.

Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в среде афганских пуштунов. Боевики сражаются за создание государства на основах шариата.

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«Талибан» (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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