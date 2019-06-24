Зачем блогеры сняли провокационную рекламу для «Чебоксарского трикотажа»?

Чебоксары, , 14:16 — REGNUM Создатели YouTube-канала «Громкие рыбы» объяснили, почему сняли провокационную рекламу для бренда «Чебоксарский трикотаж». Интервью о съемках ролика опубликовал портал Medialeaks 23 июня.

Один из авторов проекта Кирилл Карамов отметил, что его команде хотелось донести до жителей России мысль о том, что отечественная одежда может быть стильной, современной и качественной.

«Мы решили сами сделать такую рекламу «Чебоксарского трикотажа», чтобы, как говорится, и Vetements не стыдно было прорекламироваться в таком стиле». Кирилл Карамов

Блогеры рассказали, что не получали от бренда никакой оплаты и не согласовывали с ним конечный результат. Представители «Чебоксарского трикотажа» предоставляли моделям одежду и были в курсе инициативы.

Ролик был опубликован на канале «Громкие рыбы» 19 июня. В нем закадровый голос рассказывает о преимуществах чебоксарского трикотажа, пока в видео транслируются различные провокационные сюжеты с лозунгами вроде «Гуччи шьют в Китае, а чебоксарский трикотаж — в Чебоксарах». За несколько дней рекламный клип набрал 72 тысячи просмотров.

Интернет-пользователям понравилось получившееся видео.

«Рекламы Louis Vuitton просто курят в сторонке», — отмечает пользователь Screm.

«Мои поздравления, ребят. У вас получилось действительно что-то большее, чем реклама», — добавляет Евгений Ш.

«По вам ВГИК плачет», — хвалит блогеров Any Arty.

Однако среди более 250 положительных комментариев недовольные зрители все же нашлись:

«Затянуто. И по-моему, половина видеоряда не в тему», — критикует Виталий К.

«Какой-то отстой ни о чем. Лучше бы нынешних модных хипстерков пародировали, с безвкусными шмотками за сотни баксов» — размышляет Алекс Н.

Недавно блогеры проекта «Гараж 54» переделали автомобиль УАЗ «Хантер» в сельскохозяйственный культиватор. Результат эксперимента они показали на своем YouTube-канале.

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