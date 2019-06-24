В Рособрнадзоре увидели эффект от внедрения историко-культурного стандарта

Москва, , 13:21 — REGNUM Введение историко-культурного стандарта привело к росту среднего балла по итогам экзаменов по истории. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 июня заявил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов на парламентских слушаниях на тему «О мерах по повышению качества образования в Российской Федерации» в Госдуме.

«Сегодня мы видим результаты единого государственного экзамена по истории. Они нас очень радуют. И это, кстати, на наш взгляд, результат введения историко-культурного стандарта», — заявил Кравцов.

В частности, с 2014 года, когда средний балл по истории был один из самых низких — 46 баллов, сегодня по итогам 2019 года он достигает 55.

«Мы сегодня видим, что введён историко-культурный стандарт. Есть общее понимание требований к учебнику истории, и те школьники, которые обучались по новым учебникам, демонстрируют очень хорошие результаты», — подчеркнул Кравцов.

Аналогичная динамика наблюдается и по математическим экзаменам — результаты выросли на шесть баллов.