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Разработчик Fallout Miami выложил в сеть раннюю версию мода

Общество

Он отметил, что это мировое пространство не будет представлено в окончательной версии игры

Вашингтон, 24 июня 2019, 13:17 — REGNUM  В сеть выложили раннюю версию модификации (мода) Miami к игре Fallout 4. Объявление было опубликовано на странице проекта, размещенной на портале модификаций Nexus Mods.

Создатель пояснил, что текущее мировое пространство мода не будет представлено в окончательной версии Fallout 4, оно использовалось на определённом этапе разработки игры и в итоге всё из него будет перенесено в новый, более оптимизированный мир.

Он добавил, что решение выложить эту версию мода в открытый доступ принял из-за того, что привязался к миру за время работы над ним. В дальнейшем автор планирует выпустить ряд обновлений, которые сделают модификацию более удобной для игры и исследований.

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Напомним, первый официальный трейлер модификации Fallout Miami был опубликован 24 июля 2018 года на YouTube-канале проекта. Согласно заявлениям разработчиков мод предложит поклонникам вселенной Fallout новый мир, новые квесты и новых персонажей

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