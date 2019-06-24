Желающим водить машину и иметь оружие усложнят получение справок нарколога

Екатеринбург, , 13:57 — REGNUM Жителям России станет сложнее получить справку от нарколога при прохождении медкомиссии на предмет разрешения на ношение или хранение оружия и управление автотранспортными средствами. Об этом заявил главный нарколог Уральского федерального округа Антон Поддубный на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам Поддубного, сейчас в Минздраве России готовят проект изменений в регламенты транспортных и оружейных комиссий.

«Есть структуры, которые выдают заключения, не осматривая человека должным образом. И мы видим те страшные последствия, которые происходят на дорогах, с владельцами оружия!» — обратил внимание врач.

Ожидается, что теперь при визите к наркологу за справкой граждане будут сдавать анализы на наркотики.

«Практически в ста процентах случаев можно будет сказать, есть проблема у человека с употреблением психоактивного вещества или алкоголя», — сказал Поддубный.

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