В Рособрнадзоре констатируют падение результатов обучения в средней школе

Москва, , 13:06 — REGNUM В России велика доля выпускников школ с недостаточным уровнем подготовки. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 июня заявил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов на парламентских слушаниях на тему «О мерах по повышению качества образования в Российской Федерации» в Госдуме.

«В целом, по результатам объективных оценок, мы видим, что относительно высока доля школьников с недостаточным уровнем подготовки. В среднем на выходе из девятых классов — порядка 20%», — заявил Кравцов.

«Можно констатировать определённое падение результатов обучения от пятого к восьмому классу. Это связано в том числе с недостаточностью эффективности образовательного процесса: учебников, программ, методик преподавания», — подчеркнул он.

Как и в прошлые годы, экзамен 2019 года показал, что не все выпускники одиннадцатых классов знают хотя бы названия высших государственных органов РФ. Многие также путаются в различии, назначениях и функциях законодательной и исполнительной власти, разделении полномочий между федеральным уровнем и субъектами РФ.

«Значительная доля выпускников уплату налогов не относят, допустим, к обязанности гражданина России», — отметил Кравцов.

Отдельную тревогу вызывает и уровень знаний по истории и иностранным языкам, добавил глава Рособрнадзора.