Прокуратура Турции выдала ордеры на арест 32 членов ФЕТО

Анкара, , 13:07 — REGNUM Прокуратура Турции выдала ордеры на арест 32 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО, об этом 24 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Подозреваемые в членстве в организации, считающейся в стране террористической, служили в вооруженных силах Турции.

Напомним, ФЕТО и ее лидер, религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен, обвиняются в попытке военного переворота в стране, произошедшей в июле 2016 года. В ходе путча погибли свыше 250 человек, 2200 человек получили ранения.

Гюлен, скрывающийся в Соединенных Штатах, отвергает подобные обвинения, осуждая путч. Однако власти Турции требуют от Вашингтона его выдачи с целью судебного разбирательства.

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