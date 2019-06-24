В Нур-Султане стартовал проект по обучению инвалидов цифровой грамотности

Нур-Султан, , 13:04 — REGNUM Проект по обучению инвалидов цифровой грамотности в Нур-Султане запущен при поддержке неправительственных организаций. Об этом 24 июня заявил руководитель отдела координации деятельности социальных учреждений управления занятости и социальной защиты Нур-Султана Илья Скуб, сообщает агентство «КазТАГ».

По его словам, в республике проводится работа по повышению доступности телеканалов для лиц с ограниченными возможностями. В частности, на республиканских и местных телеканалах новостная информация переводится через жестовый язык.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство труда и социальной защиты населения Казахстана разработало проект национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов.

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