В Петербурге экстремистов из СНГ снабжали фальшивыми документами

Санкт-Петербург, , 12:48 — REGNUM Группа злоумышленников в Санкт-Петербурге организовала канал нелегальной миграции на территорию РФ из стран средней Азии и ближнего Востока, снабжая мигрантов фальшивыми документами из подпольной типографии.

«Документы сбывались мигрантам, в том числе возможным участникам запрещенных организаций, благодаря чему им удавалось уйти от преследования со стороны правоохранительных органов различных стран, скрываясь на территории Российской Федерации», — сообщили 24 июня в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Подозреваемые в преступной деятельности задержаны оперативниками ГУ МВД России совместно с сотрудниками регионального УФСБ. В частности, задержаны организатор преступной группы — 48-летний уроженец одной из северокавказских республик, а также 34-летний петербуржец, отвечавший за работу типографии. Первый помещен в СИЗО, второй находится под домашним арестом.

Подпольная типография печатала поддельные паспорта, водительские права, миграционные карты и другие документы, необходимые для трудовой деятельности и проживания мигрантов на территории РФ. Подделки заверялись оттисками печатей госучреждений.

«Заказы на массовое изготовление поступали в основном от юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории Петербурга. Стоимость указанных услуг варьировалась от одной до сорока тысяч рублей. В среднем в день поступало до 50 заказов», — рассказали в пресс-службе Главка МВД.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ. У злоумышленников изъято большое количество профессиональной оргтехники, печати и штампы, бланки, а также база данных изготовленных документов.