Понедельник, 24 Июня 2019 года
12:50:45 МСК

Взрыв боеприпасов в Казахстане: в Арысь направлено 120 полицейских

Общество

Ситуацию в городе Арысе взял под контроль глава Туркестанской области Умирзак Шукеев

Туркестан, Казахстан, 24 июня 2019, 12:50 — REGNUM  В город Арысь Туркестанской области Казахстана направлено 120 полицейских для поддержания порядка. Об этом написал советник акима (главы) Туркестанской области Сакен Калкаманов, сообщает 24 июня агентство «Казинформ».

По его словам, в медицинские учреждения области поступили 16 пострадавших с травмами легкой и средней степени тяжести. Калкаманов добавил, что ситуация в городе Арысе взята под контроль главой Туркестанской области Умирзаком Шукеевым.

Напомним, 24 июня в первую городскую больницу Чимкента были доставлены первые пострадавшие в результате взрыва в воинской части города Арыси Туркестанской области Казахстана. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Читайте ранее в этом сюжете: Взрыв боеприпасов в Казахстане: создан медицинский штаб

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ЧП в армии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить