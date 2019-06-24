Взрыв боеприпасов в Казахстане: в Арысь направлено 120 полицейских

Туркестан, Казахстан, , 12:50 — REGNUM В город Арысь Туркестанской области Казахстана направлено 120 полицейских для поддержания порядка. Об этом написал советник акима (главы) Туркестанской области Сакен Калкаманов, сообщает 24 июня агентство «Казинформ».

По его словам, в медицинские учреждения области поступили 16 пострадавших с травмами легкой и средней степени тяжести. Калкаманов добавил, что ситуация в городе Арысе взята под контроль главой Туркестанской области Умирзаком Шукеевым.

Напомним, 24 июня в первую городскую больницу Чимкента были доставлены первые пострадавшие в результате взрыва в воинской части города Арыси Туркестанской области Казахстана. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

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