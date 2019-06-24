В Белоруссии откроют памятник защитникам Брестской крепости из Ингушетии

Минск, , 12:39 — REGNUM Памятник уроженцам Ингушетии, защищавшим Брест, будет открыт к 1000-летию города. Договоренность об этом была заключена с местными властями в ходе визита ингушской делегации во главе с вице-премьером Марет Газдиевой в Белоруссию. Об этом сообщил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

«В скором времени в городе будет благоустроен сквер памяти защитников Бреста — уроженцев Ингушетии в годы Великой Отечественной войны. Памятник планируется открыть в дни празднования 1000-летия Бреста», — написал ингушский лидер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Евкуров подблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко и мэра Бреста Александра Рогачука, а также директора мемориала «Брестская крепость — герой» Григория Бысюка за бережное отношение к памяти героев. Глава Ингушетии напомнил, что, защищая город, погибли 97 уроженцев Ингушетии, а одним из последних ее защитников стал старший лейтенант пограничных войск Умат-Гирей Барханоев. В ингушской Назрани ему установлен памятник на Мемориале памяти и славы.

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Напомним, визит в Брест ингушской делегации состоялся 22 июня, в День памяти и скорби. Члены делегации посетили Брестскую крепость и возложили цветы к памятным плитам, на которых увековечены имена земляков — Халиты Цечоева и Бисултана Эсмурзиева. Празднование 1000-летия Бреста будут отмечать с 13 по 15 сентября 2019 года.

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