Арестованный министр экономики Дагестана признался в хищении 20 млн рублей

Махачкала, , 12:42 — REGNUM Обвиняемый в особо крупном мошенничестве министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием. Кроме того, чиновник добровольно возместил часть нанесённого ущерба в размере 3 млн рублей, а на остальную сумму наложен арест на его имущество, сообщили ИА REGNUM 24 июня в пресс-службе Кировского районного суда города Махачкалы.

Напомним, Хасбулатов обвиняется в хищении более 20 млн рублей при исполнении госконтрактов на оснащение многофункциональных центров Дагестана. По версии следствия, в 2015 году он, будучи руководителем республиканской системой МФЦ, создал организованную группу. Её участники при проведении закупок товаров для нужд центров существенно завышали их стоимость. Деньги, по данным обвинения, сообщники выводили через аффилированные фирмы и, обналичивая, присваивали.

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Как сообщало ИА REGNUM, Хасбулатов был задержан 30 апреля 2019 года, а на следующий день заключён под стражу. Однако 20 июня в виду вышеназванных обстоятельств обвинение обратилось с ходатайством о смягчении министру меры пресечения. Суд удовлетворил запрос и отправил обвиняемого под домашний арест до 20 августа 2019 года. В настоящее время минэкономразвития в качестве исполняющего обязанности возглавил первый заместитель Хасбулатова, заслуженный экономист Дагестана Гаджи Султанов.

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