Need for Speed в России: Ростов-на-Дону превратили в гоночную трассу

Ростов-на-Дону, , 13:20 — REGNUM Житель Ростова-на-Дону Владислав Чекунов перенес гоночные соревнования из компьютерной игры Need for Speed на улицы своего города. Стилизованное видео он опубликовал на своем YouTube-канале 22 июня, и с тех пор ролик активно обсуждают пользователи в соцсетях.

В минутном ролике несколько машин сначала готовятся к гонке, а позже проносятся на высокой скорости по трассе Ростова. Все графические элементы в ролике заимствованы из популярного гоночного симулятора Need for Speed. Например, спидометр во время движения автомобиля, или иконки при выборе машины для заезда. Во время движения игроков зрители могут увидеть футбольный стадион — одну из современных достопримечательностей города.

Пользователи положительно оценили проект Чекунова:

«Обалденный ролик, побольше бы таких», — пишет Артур О.

«Шикарно! Как человек, проходивший в детстве Underground раз пять, одобряю! Полностью аутентично», — хвалит работу Wizaryx.

«Шикарно, чувак! Ты, кажется, первый, кто воплотил идею в реальность!», — замечает пользователь Shyngys01 911_KZ.

Позже автор опубликовал видео в своем аккаунте в социальной сети Instagram. Там ролик набрал 55 тысяч просмотров за сутки.

https://www.instagram.com/p/BzBE-qDhzhl/

Need for Speed — культовый представитель жанра гоночных симуляторов в компьютерных играх. Серия игр производства Electronic Arts выпускается с 1994 года. За все время в компании вышло больше двадцати различных частей и дополнений к этой игре. Игровая франшиза Need for Speed считается также одной из самых популярных в мире. В 2014 году вышел фильм «Need for Speed: Жажда скорости» с Аароном Полом в главной роли.

