Задержаны участники конфликта со стрельбой в больнице Ингушетии

Назрань, Ингушетия, , 12:12 — REGNUM В Ингушетии задержаны четверо местных жителей, которые участвовали в конфликте на территории республиканской больницы в городе Назрань. Они устроили беспорядки, из-за которых пришлось открыть огонь в воздух сотрудникам полиции, сообщили ИА REGNUM 24 июня в пресс-службе МВД по региону.

Инцидент произошел 19 июня, около 11:00. В дежурную часть отдела полиции поступил звонок с сообщением о том, что во дворе Ингушской Республиканской клинической больницы неизвестные лица напали на сотрудников полиции и слышна стрельба.

«В ходе выезда специальной оперативной группы городского отдела полиции установлено, что при попытке пресечь противоправные действия группы граждан, выразившиеся в нарушении общественного порядка, сотрудниками патрульно-постовой службы ОМВД России по Назрановскому району произведены предупредительные выстрелы», — сообщили в пресс-службе полицейского ведомства.

Были задержаны четверо жителей сел Сурхахи, Экажево и города Назрань в возрасте от 24 до 47 лет. По факту неповиновения законным требованиям сотрудников полиции в их отношении возбуждено уголовное дело. В МВД отметили, что в настоящее время предпринимаются меры к установлению и задержанию остальных участников конфликта.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ходе конфликта со стрельбой 19 июня на территории больницы в городе Назрани из травматологического отделения был вывезен пациент. Якобы его с травмами после избиения доставили в больницу, но родные пришли забрать его из-за опасения продолжения преследования.

Группа родных напала на полицейских, которые пытались воспрепятствовать этому. Стражи порядки были вынуждены открыть стрельбу в воздух. По предварительной информации, причина случившегося может быть связана с внутритейповыми конфликтами.