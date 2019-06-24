Минпросвещению РФ понятен срах молодых учителей перед школой

Москва, , 12:11 — REGNUM В настоящий момент в России низко число выпускников педагогических вузов, которые идут в профессию. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 июня заявила министр просвещения России Ольга Васильева на парламентских слушаниях на тему «О мерах по повышению качества образования в Российской Федерации» в Госдуме.

«На сегодняшний день у нас 39% учителей старше 50 лет. И это хорошо, потому что это люди с огромным опытом. Но встаёт другой вопрос: на сегодняшний день у нас очень мало людей, которые возвращаются в профессию после вузов», — заявила Васильева.

Число работников возрастом до 29 лет в настоящее время составляет 5,5%, к 2029 году этот процент, по оценкам, может увеличиться до 13%.

«По нашим подсчётам, только 70% поступающих получают диплом, только половина выпускников доходят непосредственно до школьного класса», — указала Васильева.

«Это большие цифры. У нас ежегодно поступает на бюджет 62 тыс. 720 человек. И только 31 тыс. доходит до школы. Почему? Ответы на вопрос разные. И это не только вопрос в оплате и отчётности, есть и другие вопросы. Молодые учителя просто боятся идти в школу, потому что образовательный стандарт построен таким образом, что только 50 часов из всего курса обучения — это практика. Это недопустимо и с этим надо что-то делать. Мы уже делаем», — подчеркнула она.