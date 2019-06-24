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В Черногории арестовали активы сына Тельмана Исмаилова

Общество

Под обеспечительные меры попало в том числе крупное казино в Будве

Подгорица, 24 июня 2019, 12:04 — REGNUM  Суд в Черногории арестовал активы Алекпера Исмаилова — сына бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Об этом 24 июня сообщает «Коммерсант».

По данным издания, суд удовлетворил заявление юристов российского банка ВТБ. Дело в том, что Тельман Исмаилов много лет назад получил крупные кредиты в БМ-банке (бывший Банк Москвы, на 100% принадлежащий ВТБ), однако не вернул их. Под обеспечительные меры попало в том числе крупное казино в Будве.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Тельман Исмаилов был признан банкротом. Его основные кредиторы — БМ-банк, кипрская компания Sezaria Limited и Deutsche Bank. Исмаилов объявлен в международный розыск, в России ему заочно предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия.

По данным банков, Исмаилов набрал кредитов почти на 20 млрд рублей через подставные компании. Кроме того, бизнесмен подозревается в совершении трёх экономических преступлений в Швейцарии.

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