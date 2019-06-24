Как критику не стать критиканом? Опрос ИА REGNUM

Елисей Поллстер, , 14:52 — REGNUM

ИА REGNUM в совершенно новом для себя ироничном формате провело опрос на тему «Критика и общество». Первый и самый главный вывод: существенная часть нашей аудитории сохраняет чувство юмора, несмотря на (может быть) не самые веселые времена, которые, впрочем, способствуют и изрядной доле сарказма.

По признанию одного из авторов опроса, критика Дмитрия Тёткина, с очень серьёзной критикой проекта как слишком несерьёзного выступили видные социологи и некоторые редакторы СМИ.

Дмитрий Тёткин «Особенно резко высказался дух Борхеса, который заявил, что по сравнению с его списками «вымышленных существ» перед нами просто образец заказного и манипулятивного соцопроса, — сетует Тёткин. — Для осмысления обнаруженных закономерностей мы предлагаем читателям проанализировать данные статистики в доступной визуальной форме, а также в очередной раз задуматься о том, как и в каких категориях они осмысляют и критикуют себя и других».

Большая часть опрошенных (48%) считает возможность критики окружающей действительности во всём её объёме и великолепии (или ужасности) неотделимой частью его (общества) существования. Доля оппонентов, считающих, что критиковать можно совсем не всё, составила 39%, что также очень много. Что не критикуешь, то не рассчитываешь улучшить. Так что вопрос в том, есть ли в нашей жизни «абсолютно прекрасные» стороны? Об этом — следующий вопрос.

Ответы на вопрос №2 показали типичную для любого общества с избираемой демократическим путём властью тенденцию критиковать лидера государства (таковых — аж 36,4%). В подвергаемости критике глава государства значительно обошел плохую погоду (21,7%) и муз театра, кино, литературы, чей антирейтинг достиг 19%. Что, впрочем, в полтора раза выше, чем антирейтинг нашей футбольной сборной (12,9%). Возможно, где критика, там и надежда на улучшение, в противном случае «критикуй — не критикуй»… Ученым и клиру стоит задуматься над способами улучшения благорастворения возду́хов нашей страны, а также властей и воинства ея.

При всей напряженности социально-экономической ситуации второй по значимости темой для критики стали «дураки на дорогах», но, что радует, второе место по численности заняли респонденты, не имеющие вообще никаких претензий ни к кому и ни к чему (15,8%). Да возлюбим друг друга, на наших дорогах этого сильно не хватает.

Вполне объяснимое своей традиционной актуальностью желание покритиковать что-либо с котом на коленях, да ещё — и не бесплатно (61%!), входит в явное противоречие с позицией одинокого мыслителя, призывающего бросить всё и пройтись (желательно — в одиночку) по опустевшим родным полям и перелескам (3,4%). Известный закон Мерфи «20/80» (20% людей выпивают 80% пива) четко проявляется и здесь: 21% готов пребывать рядом с критикой и, может быть, измыслить что-то критическое. А 80% готовы результат измышлений употребить на пару со своим котом или без оного.

Отвечая на вопрос №5 — «Кто для вас «профессиональные критики?» — 7,3% респондентов назвали оных «богемными прощелыгами, «стрекозами» модных кофеен, неспособными к труду вне бород, очков и макбуков». Почти столько же — 7,6% — считают критиков «глянцевыми писаками, которые всегда ангажированы чем-то или кем-то, но обычно скрывают это или неспособны это понять». 8,1% опрошенных сочли, что критики — это «паразиты и художники-неудачники, они завистливы, не способны к созданию своего, существуют в тени чужого творчества». Большинство, 30,5%, считают обобщенный портрет критика невозможным, так как они разные, «у них нет общих черт, никаких, даже анатомических. Это в каждом из них и интересно». Примечательно, что ровно по 23,2% получили диаметрально противоположные определения «Единственные подлинные ценители, которые способны высказывать глубокие суждения и экспертные оценки». То есть почти пятая часть считает критиков абсолютно бесполезными, и ровно столько же — крайне нужными.

В ответах на вопрос №5 сквозит генеральное определение критика — это любой мыслящий, получивший от жизни тайм-аут задуматься о самой жизни в целом. Респонденты нечасто высказываются в отношении критиков резко — паразитами, писаками и прощелыгами их сочли всего 23%, то есть к критикам у нас не относятся с повышенной критичностью. С такой же частотой их мнение ценят как глубокое и экспертное, а еще чаще (30,5%) критиков вообще не считают возможным подвести всех критиков под общий знаменатель.

Отвечая на вопрос №6 — «Кто для вас самый известный критик? Кто ассоциируется с «критиком-как-таковым?» — 2% назвали Андрея Немзера, 2,3% — Галину Юзефович, по 2,5% — Вячеслава Курицына и Зоила, 4,3% — Антона Долина. Виссарион Белинский набрал 44,1% голосов, ненамного опередив коллективную «вашу тётю» с ее 42,3%. Опять наблюдаем столкновение мнений: относиться к критике серьезно или нет, что это — рассуждение по поводу, необъективное и никуда не ведущее, или это путь понимания и исправления того, что критикуется?

Судя по ответам, запас нормативной лексики наших практикующих спонтанный эпистолярных жанр респондентов в области критики нашего же бытия близок к исчерпанию и составляет антирейтинг в оглушительные 70,7%. А примерно 22,4% не могут угасить свою страсть в «выжигании глаголом» чужих сердец, хоть и не имея от того никакой материальной выгоды.

Отвечая на вопрос №8 — «Какой образ является для вас ключевым, когда вы думаете о критике?» — 2,9% опрошенных назвали образ «Карты сокровищ», 4% — «Пищевой концентрат», 4,4% — «Стоматологическое оборудование», 5,7% — «Лабиринт Минотавра». Гораздо чаще критику сравнивали с «Инструкцией по применению» — 15,2%, «Диссертацией о кислых щах в постструктурализме» — 15,7%, «Агиткой» — 20,6%, «Расшифровкой, переводом на простой язык» — 31,6%.

Ответы на этот вопрос показывают, что люди воспринимают язык критиков как не совсем русский. Она или создает впечатление агитки, читай исполняющей чужую волю (20,6%), или вообще напоминает заумное рассуждение на тему, не стоящую выеденного яйца (15,7%). При этом большинство (31,6%) восприняли критику как расшифровку и перевод на простой язык — или критикуемого произведения, или самой критики. А меньшинство (2,9%) — как карту сокровищ, надежду найти в чужом критическом мнении что-то очень ценное для себя.

Нужно ли писать критику на критику? Этому был посвящен вопрос №9, из которого мы узнали, что критику критики 17,6% считают ненужной: «Это извращение», немногим меньше — 13,2% — полагают ее единственно стоящим занятием в свободное от работы время (а можно и в рабочее). Лидерами рейтинга стали варианты, согласно которым критиковать критику нужно — «Если это не мешает выращивать хлеб и доить коров» (35,8%) и «Поскольку так возникает осмысление «критического» в пространстве «обрыдлой» обыденности» (33,4%).

Примечательно, что, по сути, весь нынешний опрос и есть критика на критику, попытка осмыслить, чем она вообще занята. И судя по всему, процесс этот небесплодный, ведь только 17,6% предполагают, что критиковать критику вообще не нужно.

Понравился ли респондентам этот опрос, мы спросили их в вопросе №10. «Да» ответили 12,2%, «Нет» — 43,5%, «Эм-м-м…» — 28,8%, «Пойду, напишу про него критическую статью» — 15,5%. Иными словами, чуть более четверти ответивших тема не задела за живое (28,8%), а у остальных она вызвала отклик: независимо от того, понравился ли подход к теме или нет. И 15,5% отнеслись к опросу с иронией.

Прошедший опрос позволил нам узнать вполне серьезные вещи об отношении наших респондентов к миру и к возможности его изменять. Довольно примечательный итог опроса, который задумывался как ироничный, потому что, в конце концов, для критика относиться к себе чересчур серьезно — это верный путь стать скучным и унылым критиканом.

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