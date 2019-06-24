Гигантский стеклянный купол установлен в Москве над крытым парком

Москва, , 11:55 — REGNUM В Москве установлен стеклянный купол над тематическим парком «Остров мечты», сообщает 24 июня портал Стройкомплекса столицы.

Парк расположен в Нагатинской пойме столицы у станции метро «Технопарк». Площадь остекленения составила 28 тыс. квадратных метров. Всего установлено семь куполов.

Площадь самого большого купола составляет 8 тыс. квадратных метров, его установили над центральным атриумом. Этот купол стал самым большим среди аналогичных сооружений в России. Он в 2,5 раза крупнее купола Нормана Фостера над зданием Рейхстага в Берлине. Открыть парк «Остров мечты» в Москве планируется до конца 2019 года.

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