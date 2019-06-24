Васильева: «Наши учителя работают больше всего в мире»

Москва, , 11:50 — REGNUM Глава Минпросвещения Ольга Васильева рассказала о планах по снижению нагрузки для учителей, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июня.

«Наши учителя работают больше всего в мире. В 2016 году средняя нагрузка на учителя составляла 1,3 ставки или 23,4 часа. В конце прошлого года выросла на 1,38 ставку — 25 часов в неделю, но в некоторых регионах нагрузка достигает 1,78 — это Кемеровская область, Мордовии в то же самое время нагрузка составляет 1,1 процента», — сообщила Васильева в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

Министр против того, чтобы в современном мире учителя физкультуры преподавали бы и информатику.

«Считаем недопустимой ситуацию, когда учителя физической культуры читают информатику. Очевидно, что качество преподавания в большинстве случаев снижается», — сказала Васильева, уточнив, что «на сегодняшний день 306 учителей физкультуры читают информатику».

Отдельно министр коснулась вопроса совмещения в сельской местности.

«Особенно остро стоит для сельской местности. На сегодняшний день 21,5% учителей совмещают, в то время как в городе совмещение не превышает 12,8%», — привела она данные.

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