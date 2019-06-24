В Пскове в Ганзейские дни запретят полёты дронов и закроют акватории рек

Псков, , 11:49 — REGNUM В период проведения 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове с 27 по 30 июня на реках Великая и Пскова будет действовать запрет на использование плавательных средств. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Ограничение движения будет действовать на участках рек: на Великой — от автодорожного моста имени Александра Невского до железнодорожного Рижского моста, на Пскове — от устья до автодорожного Кузнецкого моста.

Акватория рек Великой и Псковы будет закрыта для маломерных судов, гидроциклов, байдарок, гребных лодок, спортивных парусных судов, прогулочных судов. Запрет не коснётся спасательных катеров, плавательных средств, задействованных в проведении Ганзейских дней, а также судов, осуществляющих перевозку пассажиров на коммерческой лицензионной основе.

В целях обеспечения безопасности участников и гостей международного форума в Пскове также вводится запрет на полеты над городом сверхлёгких воздушных судов, а также на запуск беспилотных летательных аппаратов.

Особое внимание будет направлено на обеспечение безопасности на транспорте: так, например, на железнодорожный перрон в Пскове можно будет попасть только через здание вокзала. Будут установлены ограждения, организованы дежурства сотрудников правоохранительных органов.

Отметим, что в рамках подготовки к проведению 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове 20 июня прошли масштабные учения. Отрабатывались навыки по ликвидации самых разных ЧС: условного пожара на одной из башен Псковского кремля, ликвидации разлива аммиака и разлива нефтепродуктов, последствий ДТП с большим количеством пострадавшим и столкновения прогулочного катера с опорой моста на реке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, международные Ганзейские дни — масштабное мероприятие, которое привлекает тысячи туристов. В 2009 году Великий Новгород с населением в 220 тыс. человек в течение Ганзейских дней принял 0,5 млн туристов. Не меньшее количество гостей ожидает и Псков с 27 по 30 июня. Только в составе официальных делегаций в город приедут 1,6 тыс. человек.

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