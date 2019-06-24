Забота о простых людях – основная характеристика СССР: опрос

Москва, , 11:45 — REGNUM Жители России стали заметно чаще называть среди основных характеристик Советского Союза заботу государства о простых людях. Этот показатель вырос с 29% в 2008 году до 59% в 2019 году. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Также привлекало граждан в СССР: отсутствие межнациональных конфликтов, дружба народов (46%), успешное развитие экономики, отсутствие безработицы (43%), постоянное улучшение жизни людей (39%) и самая передовая в мире советская наука и культура (31%).

Меньше нравилось населению страны: направляющая роль коммунистической партии (29%), «очереди, дефицит, карточки» (24%), изоляция страны от внешнего мира (17%), всевластие партийных и госчиновников, бюрократия (9%).

Опрос проведен 24−29 мая 2019 года по всероссийской выборке городского и сельского населения. Опрошены 1616 человек старше 18 лети в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ методом личного интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, на сегодняшний день две трети жителей России (66%) жалеют о распаде Советского Союза.

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