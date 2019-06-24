Новгородский министр сравнила студентов-элитариев с большинством

Великий Новгород, , 11:38 — REGNUM Студенты, получившие элитное медицинское образование в рамках пилотного проекта «Школа: Врачи будущего», подходят для управления в системе здравоохранения лучше, чем большинство других студентов, заявила министр здравоохранения Новгородской области Антонина Саволюк. Об этом 24 июня сообщает пресс-служба Новгородского государственного университета (НовГУ) им. Ярослава Мудрого.

Встреча министра со студентами-медиками прошла в конце прошлой неделе в здании правительства Новгородской области. На ней глава регионального минздрава поздравила студентов с успешным окончанием «Школы врачей будущего» и отметила, что полученные ими навыки, прежде всего, направлены на то, чтобы сделать из них руководителей и организаторов, которых так не хватает современному здравоохранению.

«Вы по характеристикам и личностным компетенциям подходите для этого больше, чем большинство студентов. Для вас это возможность сделать рывок, на который у ваших сверстников уйдут годы», — сказала Саволюк.

В вузе отметили, что большинство из присутствующих студентов ответили на предложение министра заниматься организаторской и руководящей работой утвердительно.

Напомним, проект «Школа: Врачи будущего» стартовал в Институте медицинского образования НовГУ в январе этого года. Первыми слушателями школы стали 12 студентов 5−6 курсов отделения лечебного дела. Они разделились на четыре группы, каждая из которых работала совместно с фармацевтическими предприятиями над собственным проектом. Защита проектов состоялась в НовГУ 11 июня.

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