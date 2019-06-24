Взрыв боеприпасов в Казахстане: создан медицинский штаб

Туркестан, Казахстан, , 11:42 — REGNUM Все пациенты Арысской городской центральной больницы эвакуированы после взрыва в воинской части города Арыса Туркестанской области Казахстана, сообщили 24 июня в пресс-службе областного управления здравоохранения.

В управлении отметили, что в связи с чрезвычайной ситуацией в Ордабасинской центральной районной больнице (ЦРБ) создан медицинский штаб. В ЦРБ и Центральной областной больнице подготовлено 200 коек для больных.

В ведомстве добавили, что к выезду готовы до 30 автомобилей скорой помощи. В медицинский штаб доставлены хирурги, травматологи, реаниматологи.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня в первую городскую больницу Чимкента были доставлены первые пострадавшие в результате взрыва на складе в воинской части в Арысе. Трое человек находятся в тяжелом состоянии.

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