Наркологи: на Урале растёт число «неполноценных» реабилитационных центров

Екатеринбург, , 11:59 — REGNUM В Уральском федеральном округе увеличивается количество реабилитационных центров, которые лишь частично помогают своим пациентам. Об этом заявил главный нарколог округа Антон Поддубный на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам эксперта, в таких центрах занимаются лишь детоксикацией пациента, но не обеспечиваются ни его реабилитация, ни дальнейшее сопровождение.

«Они превращают нашу специальность в «откапывающую"систему без дальнейшего лечения», — признал Поддубный.

Это касается как наркотической «реабилитации», так и алкогольной. Во втором случае пациента оперативно вытаскивают из запоя, но не формируют у человека стойкую и длительную ремиссию. Пациент может снова «запить» через некоторое время.

Кроме того, не стоит вызывать подобные частные организации «на дом», предупредил Поддубный. Зачастую пациенту могут вколоть совершенно неизвестные лекарства, а «врачи» могут и вовсе не иметь медицинского образования.

По данным некоторых экспертов, часто под вывеской наркологических или реабилитационных центров действуют религиозные секты. Организации превращают наркозависимых в своих новых адептов и эксплуатируют их труд.

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