Калугу посетили школьники из немецкого города-побратима Зуля

Калуга, , 11:13 — REGNUM В рамках празднования 50-летия побратимских отношений между Калугой и немецким городом Зуль в Калугу прибыла делегация немецких школьников. Они изучают русский язык, русскую культуру, историю России и принимают участие в программе обмена учащимися между городами-побратимами.

Как сообщили 24 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Городской думы Калуги, в День памяти и скорби 22 июня школьники из Зуля вместе с главой городского самоуправления Калуги Александром Ивановым и городским головой Дмитрием Разумовским возложили цветы к Вечному огню на Площади Победы, почтив память солдат, погибших на полях сражений Великой Отечественной войны.

Молодежь из Германии посетила музеи, осмотрела достопримечательности, совершила познавательные поездки в границах региона и в Москву, а также приняла участие в Дне выпускника.