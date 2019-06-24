В Еврейской области полицейские начальники показали свои доходы

Биробиджан, , 11:12 — REGNUM Руководители УМВД России по Еврейской автономии отчитались о своих доходах и имуществе. Информация размещена на официальном сайте ведомства. Так, начальник управления Александр Добровольский в прошлом году получил доход в размере 3,36 млн рублей. Его супруга заработала 96,6 тыс. рублей. В пользовании у семьи главного полицейского имеется квартира площадью 84,9 кв.м., передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Заместитель начальника управления, начальник полиции Павел Сафонов показал доход в размере 3,3 млн рублей, его супруга заработала в прошлом году 530,4 тыс. рублей. В собственности у них имеется гараж 44,5 кв. м. и квартира площадью 62,1 кв. м. Также у них имеется автомобиль «Ниссан-Дуалис» 2008 года выпуска.

Ещё один заместитель, начальник следственного управления Константин Трюхан, вступивший в должность в августе 2018 года, показал доход в размере 1,6 млн рублей. Его супруга заработала 203,4 тыс. рублей. В пользовании у семьи имеется квартира площадью 86,7 кв. м. и автомобиль «Тойота Королла Аксио» 2008 года выпуска. Совместно супруги также владеют квартирой площадью 72,2 кв. м, а глава семейства также владеет четвертью доли в квартире 49 кв. м.

Еще один заместитель, Дмитрий Гвоздовский, сведения о доходах не предоставил, так как был назначен на свою должность только в марте 2019 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава Еврейской области Александр Левинталь отчитался о своих доходах, полученных в 2018 году. Всего глава региона заработал 4,8 млн рублей, на полмиллиона увеличив свой доход в сравнении с прошлым годом.